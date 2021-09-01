В Орле пролет самолета с копией Знамени Победы перенесли из-за погоды

Пролет самолета с 185-метровой копией Знамени Победы в Орле перенесен. Патриотическую акцию «Перелет Памяти – мемориалы-побратимы» планировалось провести завтра, 2 сентября. Однако из-за намечающейся непогоды событие сдвинулось на день.

Согласно новым данным, которые опубликовала пресс-служба Правительства Орловской области, самолет с белгородской делегацией на борту прибудет 3 сентября. В 12.30 часов он приземлится в Орловском районе на аэродроме в деревне Пугачевка.

В 13.00 пройдет церемония возложения цветов и передача капсулы с землей Прохоровского поля в сквере Танкистов. Затем в 14.30 белгородская делегация продолжит свой путь.

- Патриотическая акция «Перелет Памяти – мемориалы-побратимы» приурочена к 80-летию начала Второй мировой войны. По пути следования самолет остановится в городах воинской славы: Курске, Орле, Малоярославце и Можайске, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.