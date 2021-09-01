Учебный год в Орле начался для 3 902 первоклассников. Фото: пресс-служба Администрации города

Сегодня, 1 сентября, в Орле День знаний состоялся для 34 464 школьников. Торжественные линейки прошли во всех образовательных организациях города. Одним из самых запоминающихся это событие стало для первоклассников.

В учебном году 2021/22 за парты в Орле сели 3 902 первоклассника. В целом же по области – 8179 первоклассников и более 77 тысяч учеников всего.

В торжественных линейках в обцентре приняли участие первые лица региона и города. Губернатор Андрей Клычков побывал в школе №51 в Зареченском микрорайоне, председатель горсовета Василий Новиков - в школах № 45 и №5, а мэр Орла Юрий Парахин – в лицее №22 им. Иванова.

Причем лицей в этом году встретил 922 учеников и в том числе 99 первоклассников.

- Учебный 2020-2021 год наши выпускники закончили с аттестатами без единой «тройки». Почти 30% из них стали медалистами. И около 35% ребят сейчас учатся в вузах, которые входят в топ-50 лучших вузов России. Нам по силам приумножить эти результаты, если мы будем все вместе, рука об руку идти к заданной цели, - отметила директор лицея №22 Татьяна Шевцова.