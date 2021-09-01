В Орле для 100 детей прошел праздник «Портфель первоклассника»

В Орле состоялся праздник «Портфель первоклассника». Фото: Сергей Хоменко

Во вторник, 31 августа, в Орле возле Богоявленского собора состоялся благотворительного праздника для школьников «Портфель первоклассника». Его участниками стали около 100 детей из многодетных семей и кризисного центра «Орловский».

Ребят ждали сладкие угощения, аниматоры и подарки – рюкзаки с полный набор школьных принадлежностей. Ранцы с канцтоварами для первоклашек привезла из Москвы общественная организация «Большая семьЯ» получили 20 юных учеников, но и остальные не ушли с пустыми руками. Ребята получили подарки от Орловской епархии.

Напомним, более месяца в Орле всем нуждающимся семьям на гуманитарном епархиальном складе раздавали новую школьную форму. Получили ее около тысячи детей.

- Праздник стал кульминацией большой благотворительной акции, которая проходила в течение лета. Ребят ждала большая развлекательная и игровая программа со сказочными героями и угощением, - сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.