В Орловской области Тургеневскому дубу «вручат» почетный диплом. Фото: пресс-служба музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».

В Орловской области Тургеневскому дубу из музея-заповедника «Спасское-Лутовиново» «вручат» почетный диплом. Торжественное событие состоится уже на этой неделе, в пятницу.

Церемонию обещают посетить губернатор Орловской области и гости из столицы. Поводом для праздника в усадьбе писателя Ивана Тургенева станет победа легендарного дуба в национальном конкурсе «Российское дерево года-2021».

Специалисты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес» установили, что спасскому старожилу уже 198 лет. Посадил его сам Тургенев, еще в подростковом возрасте.

- В Спасском-Лутовинове состоится торжественное открытие главной живой реликвии тургеневской усадьбы как дерева-памятника живой природы и вручение регалий победителя конкурса. Дата проведения церемонии выбрана не случайно. 3 сентября - День памяти Тургенева, - сообщает пресс-служба музея-заповедника «Спасское-Лутовиново».

КОГДА? ГДЕ?

3 сентября, начало в 13.00

Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново» (Мценский район)