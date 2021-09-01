В Мценске велосипедист попал в больницу после столкновения с «ГАЗом». Фото Госавтоинспекции Орловской области.

Во вторник, 31 августа, в Мценске произошло ДТП с участием велосипедиста и автомобиля «ГАЗ». В итоге владелец двухколесного транспорта был госпитализирован.

Авария случилась в районе восьми часов утра на регулируемом перекрестке улиц Катукова и Машиностроителей. Велосипедист ехал по правой обочине улицы Машиностроителей в сторону улицы Тургенева.

- На перекрестке мужчина допустил столкновение с автомобилем «ГАЗ» под управлением 31-летнего водителя, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 16 ДТП, среди которых одно с пострадавшим.