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Общество1 сентября 2021 13:04

В Орле директором школы №2 стала историк Ирина Самотолкина

Ранее педагог работала лицее №4
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орле директором школы №2 стала историк Ирина Самотолкина. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле директором школы №2 стала историк Ирина Самотолкина. Фото: пресс-служба администрации города

Накануне нового учебного года в школе №2 в Орле был назначен новый директором. Ее новым руководителем стала Ирина Самотолкина, педагог с семилетним стажем работы. Ранее она работала методистом, учителем истории и обществознания в лицее №4 им. Героя Советского Союза Злотина.

Ирина Анатольевна из семьи потомственных учителей. В 2005 году она с отличием закончила исторический факультет ОГУ, затем получила юридическое образование в ОРАГС.

- Первый пункт в плане нового директора — выстраивание рабочих отношений с педагогическим составом, знакомство с учениками и их родителями, выявление текущего состояния дел. Своей же сверхзадачей руководитель считает улучшение качественных показателей в учебной деятельности, - сообщает пресс-служба администрации Орла.