Около 200 орловцев пополнили ряды мобилизационного резерва. Фото: пресс-служба Правительства Орловской области

В Орловской области около 200 человек заключили контракт на службу в мобилизационном резерве по проекту БАРС (Боевой Армейский Резерв Страны). Службу они будут проходить без отрыва от места работы, с сохранением зарплаты.

Согласно данным, озвученным военным комиссаром Орловской области Дмитрием Примаком, контрактники будут проходить сборы в течение месяца только раз в год. При этом они получат полное вещевое, денежное и медицинское обеспечение.

Так, рядовые мобилизационного резерва получат от 25 до 30 тысяч рублей, сержанты от 35 до 40 тысяч, а офицеры - до 60 тысяч рублей и выше. Кроме того, ежемесячно контрактник будет получать денежное довольствие в размере 10% от денежного содержания по должности вне прохождения сборов.

- Мобилизационный резерв в первую очередь необходим для сокращения сроков развертывания войск на случай нарастания угрозы со стороны противников. Подготовленный личный состав резерва позволит сократить сроки развертывания в 3-5 раз, - пояснил военный комиссар во время встречи с журналистами.

Первые сборы в Орловской области запланированы на ноябрь-декабрь 2021 года.

Уточнить условие заключения контракта можно по телефону (4862) 76-34-74 или в военном комиссариате по месту жительства.