В Орловской области для 228 осужденных начался учебный год

В местах лишения свободы начался учебный год Фото: Ольга СУПОНЕВА

Учебный год в Орловской области начался не только для школьников и студентов. Образование получать будут 228 осужденных, отбывающих наказание за совершенные преступления.

Сегодня, 1 сентября, в колониях проходят праздничные линейки, а со 2 числа начнутся уроки. Общее образование, согласно закону, получают все осужденные, которым еще не исполнилось 30 лет. Они получат аттестаты, причем в них не будет указано, что обучение пройдено в местах лишения свободы.

- Десять осужденных дистанционно обучаются в высшем учебном заведении, а также в УФСИН России по Орловской области функционируют три профессиональных образовательных учреждения и два места ведения профессиональных образовательной деятельности. Перечень профессий строится с опорой на материальную базу учреждений и с учетом спроса на рынке труда РФ, - рассказали «КП» в пресс-службе УФСИН России по Орловской области.