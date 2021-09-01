Коронавирус в Орловской области на 1 сентября 2021: заболели 89, умерли трое

Коронавирус в Орловской области на 1 сентября 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области выявили 89 новых случаев заражения коронавирусом. Такие данные опубликовал федеральный оперштаб сегодня, 1 сентября 2021.

За весь период пандемии в регионе зафиксировано уже 43 304 заболевших, из них 40 082 смогли справиться с заболеванием. Накануне из стационаров и амбуматорного лечения выписались 62 человека.

Однако продолжают регистрироваться ежедневные летальные исходы. Сегодня оперштаб подтвердил, что скончались еще три пациента с диагностированной коронавирусной инфекцией. Всего умерло уже 943 жителя Орловской области.