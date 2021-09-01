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Общество1 сентября 2021 11:29

В Северном районе Орла мужчина пытался похитить алкоголь и продукты

51-летнего гостя из Брянской области задержали, когда он пытался пройти мимо кассы
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Северном районе Орла мужчина пытался похитить алкоголь и продукты

В Северном районе Орла мужчина пытался похитить алкоголь и продукты

Фото: Архив "КП"

Накануне в Северном районе Орла сотрудники Росгвардии задержали 51-летнего уроженца Брянской области. Мужчина пытался украсть алкоголь и продукты из сетевого магазина на улице Маринченко.

Посетитель торговой точки взял товар, спрятал его под одеждой и пытался пройти мимо кассы. Однако продавцы быстро рассекретили его план и вызвали наряд вневедомственной охраны.

- Для дальнейшего разбирательства мужчину передали в отдел полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.