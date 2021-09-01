В Северном районе Орла мужчина пытался похитить алкоголь и продукты Фото: Архив "КП"

Накануне в Северном районе Орла сотрудники Росгвардии задержали 51-летнего уроженца Брянской области. Мужчина пытался украсть алкоголь и продукты из сетевого магазина на улице Маринченко.

Посетитель торговой точки взял товар, спрятал его под одеждой и пытался пройти мимо кассы. Однако продавцы быстро рассекретили его план и вызвали наряд вневедомственной охраны.

- Для дальнейшего разбирательства мужчину передали в отдел полиции, - сообщили «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.