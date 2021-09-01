Более 260 тысяч орловских пенсионеров получат президентские выплаты Фото: Архив "КП"

2 сентября орловским пенсионерам начнут перечислят единовременные президентские выплаты. Завтра по 10 тысяч рублей перечислят тем, кто получает пенсию на банковскую карту.

Пенсионеры, получающие пенсию через Почту России, получат выплаты в тот же день, что и пенсию. Всего этой осенью выплаты в Орловской области получат более 262 тысяч человек.

- Дополнительного заявления для получения разовой выплаты пенсионерам подавать не надо. Единовременная выплата не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, а также не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам, - сообщает пресс-служба орловского отделения Пенсионного фонда России.