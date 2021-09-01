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Общество1 сентября 2021 10:45

Более 260 тысяч орловских пенсионеров получат президентские выплаты

Тем, кто получает пенсию на банковский счет, 10 тысяч придут уже 2 сентября
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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Более 260 тысяч орловских пенсионеров получат президентские выплаты

Более 260 тысяч орловских пенсионеров получат президентские выплаты

Фото: Архив "КП"

2 сентября орловским пенсионерам начнут перечислят единовременные президентские выплаты. Завтра по 10 тысяч рублей перечислят тем, кто получает пенсию на банковскую карту.

Пенсионеры, получающие пенсию через Почту России, получат выплаты в тот же день, что и пенсию. Всего этой осенью выплаты в Орловской области получат более 262 тысяч человек.

- Дополнительного заявления для получения разовой выплаты пенсионерам подавать не надо. Единовременная выплата не учитывается при определении права на получение иных выплат и при предоставлении мер социальной поддержки, а также не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам, - сообщает пресс-служба орловского отделения Пенсионного фонда России.