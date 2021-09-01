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Общество1 сентября 2021 10:14

Орловским школам купили почти две тысячи ноутбуков

Компьютерные классы новой техникой оборудуют в ближайшее время
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Для школ Орловской области к новому учебному году купили почти две тысячи ноутбуков. Новой техникой оборудуют компьютерные классы.

Об этом 31 августа рассказала руководитель регионального департамента образования во Татьяна Крымова во время онлайн-брифинга с журналистами. Ноутбуки, всего 1792, приобрели в рамках нацпроекта "Образование".

- В 2023 году планируется закупка для педагогов персональных планшетов за счет средств федерального бюджета, что позволит усовершенствовать образовательный процесс, - отметила Крымова.