Под Орлом пожар полностью уничтожил «Рено Логан». Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
Во вторник, 31 августа, в деревне Кондырево Орловского района произошел пожар. Огонь охватил иномарку прямо на грунтовой дороге в районе пяти часов вечера.
На место происшествия прибыли сотрудники 2-й пожарно-спасательной части города Орла. Однако «Рено Логан» успел выгорел на площади 6 квадратных метров.
- Пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за минувшие дежурные сутки орловские пожарные выезжали на ликвидацию девяти возгораний.