Под Орлом пожар полностью уничтожил «Рено Логан». Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Во вторник, 31 августа, в деревне Кондырево Орловского района произошел пожар. Огонь охватил иномарку прямо на грунтовой дороге в районе пяти часов вечера.

На место происшествия прибыли сотрудники 2-й пожарно-спасательной части города Орла. Однако «Рено Логан» успел выгорел на площади 6 квадратных метров.

- Пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за минувшие дежурные сутки орловские пожарные выезжали на ликвидацию девяти возгораний.