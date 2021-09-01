В орловских школах продленку оставят только при одной учебной смене Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Во вторник, 31 августа, в Орле прошел онлайн-брифинг руководителя регионального Департамента образования с журналистами. Татьяна Крымова прокомментировала ситуацию продленкой и работой школ в две смены.

Дело в том, что группы продленного дня будут работать только в школах с одной учебной сменой. По словам Татьяны Крымовой, причина сложившейся ситуации - нехватка свободных классов при работе в две смены.

Сейчас обучение в две смены сохраняется в 46 школах регионах - 34 находятся в Орле, 6 - в Ливнах, 4 - в Орловском районе и по 1 в Должанском и Краснозоренском районах. Всего во вторую смену в этом учебном году будут заниматься 13 537 орловских школьников из более чем 77 тысяч.

- Для детей, которые не смогут посещать группы продленного дня, предусмотрена возможность дополнительного образования. Они могут посещать секции и кружки по интересам как в школах, так и во Дворцах пионеров и школьников, во Дворцах культуры, - пояснила руководитель Департамента образования Орловской области.