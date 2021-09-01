Привиться от ковид 1 сентября можно в Советском и Заводском районах Орла

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Архив "КП"

В Орле продолжается вакцинация от коронавируса. Желающих сделать прививку сегодня, 1 сентября, медики будут ждать в мобильных пунктах вакцинации в Советском и Заводском районах.

С 9.00 до 15.00 часов вакцинация будет проходить на первом этаже здания МФЦ на улице Ленина, 1.

С 12.00 до 19.00 часов мобильный ФАП работает около торгового центра «Европа» на Кромское шоссе, 94.

- Для прохождения процедуры вакцинации необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования и СНИЛС, - напоминает пресс-служба Правительства Орловской области.