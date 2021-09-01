Над Орлом 2 сентября пролетит самолет с копией Знамени Победы

В четверг, 2 сентября, жители Орла смогут увидеть над городом самолет «Як-12М» с 185-ти метровой копией Знамени Победы. Самую большую в России копию символа Победы в наш регион доставит делегация Белгородской области.

В 13.30 часов самолет с делегацией приземлится в Орловском районе на аэродроме в деревне Пугачевка. Затем в 14.00 часов участники патриотической акции возложат цветы в сквере Танкистов и передадут городу капсулы с землей Прохоровского поля.

В 15.50 часов белгородская делегация продолжит свой путь по российским городам.

- Акции «Перелет Памяти – мемориалы-побратимы» приурочена к 80-летию начала Второй мировой войны. По пути следования самолет остановится в городах воинской славы: Курске, Орле, Малоярославце и Можайске, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.