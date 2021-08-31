В водоемах Орловской области с начала года утонуло 10 человек

Купальный сезон завершен Фото: Ольга СУПОНЕВА

С начала года в водоемах Орловской области утонуло 10 человек. Наибольшее число происшествий с трагическим исходом произошло в летние месяцы, за время купального сезона.

Всего за прошедшие месяцы 2021-го зарегистрировано 16 происшествий на воде, удалось спасти 8 человек. На протяжении всего купального сезона спасатели проводили профилактику с отдыхающими, с 1 июня проводились мероприятия «Вода – безопасная территория».

- Были оборудованы и допущены к эксплуатации 38 пляжей, из них 2 в детских оздоровительных лагерях. Для предупреждения происшествий, оказания помощи терпящим бедствие на водных объектах муниципальными образованиями создано 32 общественных спасательных поста, в местах, опасных для жизни людей, были выставлены 440 запрещающих знаков, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.