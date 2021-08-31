Орловские школы встретят 1 сентября более восьми тысяч первоклассников Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Сегодня, 31 августа, в Орле прошел онлайн-брифинг руководителя регионального Департамента образования Орловской области с журналистами. В центре внимания оказался новый учебный год, который начнется уже завтра.

Согласно данным, которым озвучила Татьяна Крымова, орловские школы встретят 1 сентября 8 179 первоклассников. Всего же в 358 школах будут обучаться более 77 тысяч учеников.

Помощь в освоении новых знаний ребятам будет оказывать 8 201 педагог. Причем в новом учебном году на работу в школы региона придут 84 молодых педагога.

- Наиболее востребованными в нашем регионе по-прежнему остаются должности учителей начальной школы, учителей математики, физики, информатики, иностранного языка, - отметила Татьяна Крымова.