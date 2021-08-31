СК начал проверку из-за жалоб орловцев на залежи мусора в Заводском районе Фото: Архив "КП"

В Орле вновь подняли проблему с вывозом мусора. Жители одного из многоквартирных домов пожаловались на залежи бытовых отходов и переполненные контейнеры в своем дворе. Теперь в ситуации разбирается региональный Следственный комитет.

Ранее о проблеме орловцев сообщали орловские СМИ. Согласно озвученным данным, ни управляющая компания дома, ни городские власти на обращения жителей не отреагировали и мусор не вывозили долгое время.

- В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Следствием по результатам проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, в чью компетенцию входят рассматриваемые вопросы, - сообщили «КП» в пресс-службе СУ СК России по Орловской области.