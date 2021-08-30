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Общество30 августа 2021 13:43

Прокуратура проверит, чем пахнет в Орле

На выходных орловцы жаловались на неприятный запах в воздухе
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Орловцы жаловались на странный запах в выходные

Орловцы жаловались на странный запах в выходные

Фото: Ольга СУПОНЕВА

Прокурор Орловской области дал поручение проверить, чем пахнет в Орле. В прошедшие выходные жители города жаловались в социальных сетях на неприятный запах, напоминающий газ, который ощущался в разных районах облцентра.

После сообщений в интернете Владислав Малкин поручил установить источник вони и выяснить, не загрязнен ли в городе воздух.

- С привлечением специалистов контролирующих органов выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается источник выбросов и его влияние на состояние атмосферного воздуха, - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В ведомстве отметили, что вопрос остается на контроле.