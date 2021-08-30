Прокуратура проверит, чем пахнет в Орле

Орловцы жаловались на странный запах в выходные Фото: Ольга СУПОНЕВА

Прокурор Орловской области дал поручение проверить, чем пахнет в Орле. В прошедшие выходные жители города жаловались в социальных сетях на неприятный запах, напоминающий газ, который ощущался в разных районах облцентра.

После сообщений в интернете Владислав Малкин поручил установить источник вони и выяснить, не загрязнен ли в городе воздух.

- С привлечением специалистов контролирующих органов выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливается источник выбросов и его влияние на состояние атмосферного воздуха, - сообщили "КП" в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В ведомстве отметили, что вопрос остается на контроле.