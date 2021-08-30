Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье30 августа 2021 12:48

Коронавирус в Орловской области на 30 августа 2021: заболели 93, умер один

Лечение продолжают проходить более 2200 человек
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Коронавирус в Орловской области на 30 августа 2021

Коронавирус в Орловской области на 30 августа 2021

Фото: Архив "КП"

В Орловской области зафиксировали 93 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные на 30 августа 2021 года представил федеральный оперштаб.

За весь период пандемии в регионе заболели уже 43 125 человека, из них 39 962 смогли справиться с болезнью. Накануне из больниц по выздоровлению выписались 52 орловца.

Обновилась и статистика смертности: оперштаб сообщил, что скончался еще один пациент с диагностированным коронавирусом. Таким образом, пандемия унесла жизни 937 жителей Орловской области.