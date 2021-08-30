Коронавирус в Орловской области на 30 августа 2021: заболели 93, умер один

Коронавирус в Орловской области на 30 августа 2021 Фото: Архив "КП"

В Орловской области зафиксировали 93 новых случая заражения коронавирусом. Такие данные на 30 августа 2021 года представил федеральный оперштаб.

За весь период пандемии в регионе заболели уже 43 125 человека, из них 39 962 смогли справиться с болезнью. Накануне из больниц по выздоровлению выписались 52 орловца.

Обновилась и статистика смертности: оперштаб сообщил, что скончался еще один пациент с диагностированным коронавирусом. Таким образом, пандемия унесла жизни 937 жителей Орловской области.