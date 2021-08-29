Клиническая больница в Орле получит нефроскоп за миллион рублей

Медицинские организации Орла и области продолжают оснащать новым оборудованием. В этом году специальное оборудование для осмотров и операций на почках получит Орловская областная клиническая больница.

На операционный нефроскоп из областного бюджета выделили один миллион 79 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение Правительства Орловской области от 26 августа 2021 подписал Андрей Клычков.

- В урологии нефроскопия считается одним из самых эффективных и мощных инструментов для проведения диагностики. Кроме того, процедура позволяет диагностировать и удалить камни в почках, провести биопсию на внутренней слизистой оболочки и ряд других обследований и лечений, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.