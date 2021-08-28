Мэр Орла сделал замечание по работе автобусов ТТП Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В пятницу, 27 августа, в мэрии Орла состоялась встреча с перевозчиками. В центре обсуждения в очередной раз оказались жалобы горожан на работу общественного транспорта из-за долгого ожидания на остановках.

Как подчеркнул мэр Юрий Парахин, сейчас жалоб стало меньше. Около пяти за неделю. Однако по ряду маршрутов нарекания сохранились. В частности, к работе автобусов ТТП.

- Очень много вопросов, увы, к МУП «ТТП». Его автобусы обслуживают маршруты №№ 1т, 3т, 4т, 15, 16, 48, к сожалению, по каждому есть замечания. Автобусы – есть, водители – есть. Нет только дисциплины. И с этим мы будем бороться однозначно, - пояснил глава городской администрации на своей странице в соцсетях.

Кроме того, сохранились вопросы по работе автобусов в Лужках, Зареченском микрорайоне и санатории «Лесном» в вечернее время. После 20.00 часов количество транспорта на рейсах снижается до 40%. Возникли также нарекания к маршруткам №26 и №48.

Напомним, пожаловаться на работу маршруток можно по телефону 43-36-02 (отдел транспортного обслуживания населения городской администрации), 89102025700 (телефон оперативной связи администрации Орла) или соцсетях мэрии.