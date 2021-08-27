Парк Дворянское гнездо в Орле отремонтируют за 100 миллионов рублей

Парк Дворянское гнездо преобразится

Парк Дворянское гнездо в Орле отреставрируют за 100 миллионов рублей. Реконструкция предусматривает восстановления причала и пляжа, высадку аллей с птичниками, ремонт и объединение в единой пространство музея Лескова и дома Лизы Калитиной и многое другое.

Ремонт дворянки позволит объединить всю центральную часть Орла в единую пешеходную зону: от парка Победы до детского парка и улицы Ленина. В Дворянском гнезде проектом предусмотрено создание визит-центра, где туристы смогут получить карту достопримечательной и маршрута.

Как рассказали в пресс-службе регионального правительства, также запланировано создание у реки Орлик площади с круглой сценой, должны появиться здесь и галереи, в которых будут выставляться орловские художники.