Орловские малые города выиграли миллионы рублей на благоустройство парков

Три проекта по благоустройству реализуют в Орловской области

Три населенных пункта Орловской области получат на благоустройство общественных пространств и реконструкцию усадьбы 182 миллиона рублей. Речь идет о городах Мценске и Новосиле, а также об историческом поселении Волково, где расположена усадьба Шеншиных.

Деньги на обустройство парков выиграли орловские населенные пункты во всероссийском конкурсе на лучший проект по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Во Мценске за 70 миллионов рублей создадут "Фетовский сквер", в Новосиле за 50 миллионов построят "Васильковую гавань", а на ремонт усадьбы и обустройство ее парка в Волково потратят 56 миллионов, как сообщили в пресс-службе Правительства Орловской области.

Ранее города региона уже завоевывали победу в конкурсе грантов. Благодаря выигранному гранту в Дмитровске построили сквер "Голубь Кантемира", а сейчас в Ливнах, Малоархангельске и Болхове завершается ремонт общественных пространств.