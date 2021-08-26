Орловская область вошла «салатовую зону» по качеству образования

Орловская область вошла в «салатовую зону» по качеству образования Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область оказалась в «салатовой зоне» по качеству образования. Означает это то, что образование в регионе получило высокую оценку. Рейтинг подготовила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

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Орловская область занимает 37-е место со сводным показателем 51,7. При распределении баллов учитывались 12 критерии. Это и результаты обучения школьников, и практико-ориентированность школьного образования (в том числе оснащенность школ современной техникой), и управление системой школьного образования.

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- Наряду с Орловской областью в «салатовую зону» попали еще с 47 регионов России, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.