Орловцу пришлось выбивать инвалидную коляску через прокуратуру

В Орловской области постояльцу Богдановского дома-интерната пришлось добиваться получения инвалидной коляски через прокуратуру. Мужчина, проживающий в интернате, пожаловался на ситуацию главе ведомства Владиславу Малкину.

На личном приеме орловец с инвалидностью рассказал, что его не обеспечивают средством реабилитации. Прокуратура назначила проверку, во время которой информация подтвердилась. Администрация соцучреждения, в нарушение закона, не приобрела коляску для инвалида, положенную по индивидуальной программе реабилитации.

- В связи с выявленными нарушениями закона в адрес и.о. директора интерната внесено представление. По итогам его рассмотрения организацией приобретена и передана в собственность гражданину кресло-коляска с электроприводом, права инвалида восставлены, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.