Орловский фермер задекларировал 550 тонн зерна в фантомных лабораториях

Орловский предприниматель задекларировал 550 тонн зерна в фантомных лабораториях Фото: Архив "КП"

В Новосильском районе Орловской области глава крестьянско-фермерского хозяйства задекларировал 550 тонн зерна в фантомных лабораториях. Несуществующие организации были зарегистрированы на территории Московской области.

Как выяснили сотрудники Россельхознадзора, предприниматель не только допустил недостоверное декларирование соответствия двух партий зерна, но и выпустил в обращение 359,3 тонны пищевой пшеницы урожая 2020 года. При этом у него не оказалось необходимых товаросопроводительных документов.

- В июле 2021 года индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности на сумму 15 тысяч рублей. Для устранения выявленных нарушений выдано два предписания об отзыве декларации на зерно. Действие декларации о соответствии прекращено, - сообщили «КП» в пресс-службе Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.