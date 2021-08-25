В больнице Семашко в Орле заканчивают укладку труб для кислородной станции

Кислородная станция больницы должна заработать в сентябре. Фото: Правительство Орловской области

В Орле продолжается работа по подключению больницы им. Семашко к собственной кислородной станции. Медицинское учреждение должны газифицировать в сентябре, пока же завершается укладка труб от резервуаров.

Напомним, пока больницу, где больше всего ковидных пациентов, обеспечивают кислородом два 12-летних компрессора. Весной 2021 года были закуплены два стационарных криогенных резервуара с массой заполнения до 30 тысяч килограмм.

Работы по подключению больницы к кислородной станции начались в первой половине августа. Сначала планируют газифицировать хирургическое отделение, затем все остальные.

- В настоящее время все бетонные работы для проведения кислородных труб к корпусам и палатам практически готовы. Ввод в эксплуатацию кислородной станции запланирован на сентябрь, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.