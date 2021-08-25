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Общество25 августа 2021 11:01

Ливенскому району выделили почти 5 миллионов на ремонт домов культуры

Деньги потратят на преображение ДК на селе
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Почти за 5 миллионов рублей в Орловской области отремонтируют два сельских дома культуры. Речь идет о ДК в Ливенском районе.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на сумму в 4,9 млн рублей в порядок приведут филиал Навесненского СДК танцевального зал филиала Росстанского СДК.

Еще 117 тысяч рублей выделено Вязово-Дубравскому сельскому дому культуры в рамках нацпроекта "Культура". На эти деньги для деревенского ДК закупили световую и звуковую аппаратуру.