Маленький орловец с инвалидностью не получал бесплатные лекарства

Ребенку-инвалиду из Должанского района не выдавали льготные лекарства Фото: Архив "КП"

В отдаленном районе Орловской области родителям ребенка-инвалида пришлось через суд добиваться получения льготных лекарств. Нужны для жизни препараты вовремя не получал юный житель Должанского района.

Родители мальчика обратились за помощью в прокуратуру. Как оказалось, ребенок нуждается в длительном и непрерывном лечении и конкретные препараты для него должны приобретаться за счет бюджетных средств. В центральную больницу родители подавали соответствующую заявку, но она так и осталась лежать там, медикаменты вовремя семье не выдали.

- В целях защиты прав несовершеннолетнего прокурор обратился в суд с исковым заявлением об обязании Департамента здравоохранения Орловской области обеспечить ребенка-инвалида лекарственными препаратами в соответствии с медицинскими показаниями вплоть до отмены лечащим врачом. Судом требования прокурора удовлетворены, решение суда обращено к немедленному исполнению, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

На данный момент ребенку выдали все необходимые лекарства.