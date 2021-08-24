В Орловской области коммунальные организации погасили долг в два миллиона рублей за газ Фото: Архив "КП"

В преддверии нового отопительного сезона в Орловской области глазуновские коммунальные организации погасили накопившийся долг за газ. Сумма немаленькая - более 2,2 миллиона рублей.

Произошло это после подключение к ситуации прокуратуры Глазуновского района. Сотрудники ведомства установили, что районная администрация и ряд муниципальных учреждений своевременно не исполнили обязательства по оплате природного газа по муниципальным контрактам. В итоге глава района получил прокурорское представление.

- В результате вмешательства прокуратуры задолженность за потребленный газ погашена, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.