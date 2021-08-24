У жительницы Северного района Орла от подъезда украли велосипед

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО (архив)

Очередную кражу велосипеда раскрыли в Орле полицейские. У жительницы Северного района города увели транспорт, который та оставила пристегнутым у подъезда на ночь.

Утром орловчанка не обнаружила велосипед на месте. Женщине ничего не оставалось, как идти в полицию. Она рассказала оперативникам обо всех деталях случившегося и сообщила, что ущерб составил около 8 тысяч рублей. Вора полицейским удалось разыскать.

Выяснилось, что похитил чужой транспорт 45-летний местный житель. На момент задержания он успел сбыть украденное. Теперь орловцу придется отвечать по уголовной статье «Кража» перед судом.

- Подозреваемый признался в содеянном. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.