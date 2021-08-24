В Орловской области отремонтировали сельские дома культуры за 15 миллионов

В Орловской области подходит к завершению ремонт сельских домов культуры. В порядок привели три деревенских ДК, на это потребовалось больше 15 миллионов рублей.

Вскоре жители смогут посетить обновленные дома культуры в селе Локно Знаменского района, поселке Суровец и поселке Русский Брод Верховского района. Основная часть денег, потраченных на ремонт, из федерального бюджета. Софинансирование областной казной составило 717 тысяч рублей, еще 755 тысяч добавили из муниципальных бюджетов.

Как пояснили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области, ремонт ДК на селе стал возможен благодаря национальному проекту «Культура».