Ярмарка по выходным в Орле теперь будет проходить на Московской улице

В Орле появится еще одна ярмарка Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орле станет на одну ярмарку больше. Торговля выходного дня теперь будет проходить и в Железнодорожном районе: на площадке перед ТЦ "Европа" на Московской, 67.

Фермерские товары можно будет купить здесь каждые выходные. Продавцы предложат орловцам мясо, овощи и фрукты, молочную продукцию и другие товары от производителя.

А заинтересованных в размещении на этой площадке предпринимателей мэрия Орла просит обращаться в "Спецавтобазу", которая выступит администратором по телефонам 30-70-34, 8-910-747-04-45, 76-27-42.