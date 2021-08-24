В Болхове при пожаре погиб 73-летний мужчина Фото: Архив "КП"

В понедельник, 23 августа, в Болхове пожар в жилом доме обернулся трагедией. Во время тушения возгорания пожарные нашли тело погибшего 73-летнего мужчины.

ЧП произошло в районе двух часов дня на улице Калинина. К месту происшествия выдвинулись сотрудники 14-й пожарно-спасательной части Болхова. К моменту их прибытия в деревянном доме веранда и чердак уже горели открытым пламенем.

При этом существовала угроза распространения огня на смежные помещения жилого дома. Сотрудники МЧС локализовали возгорание, однако во время обследования жилого строения нашли его хозяина мертвым.

- Предположительная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при курении. В результате пожара в жилом доме выгорела деревянная веранда, частично потолочное перекрытие и мебель во внутренних помещениях, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.