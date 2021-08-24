В Орловской области четыре группы в детсадах закрыли на карантин Фото: Архив "КП"

В понедельник, 24 августа, губернатор Орловской области Андрей Клычков провел очередной прямой эфир в соцсетях. Глава региона рассказал, как обстоит ситуация с заболеваемостью коронавирусом в регионе.

Прежде всего, Андрей Клычков поделился прогнозом специалистов о том, что 10-15 сентября возможен новый всплеск ковид и ситуация может повторить осень прошлого года.

Пока же обстановка не легче – ежедневно фиксируется по сотне и более новых случаев заражения, на последнюю неделю умерло 11 человек. Коэффициент распространения заболевания составляет 0,94.

На ИВЛ находятся 26 пациентов с коронавирусом. В «красной зоне» орловских больниц занята 671 койка, свободно – 325.

При этом в детских садах сейчас закрыты на карантин по коронавирусу четыре группы. Это 45 человек.

Глава региона продолжает призывать орловцев в вакцинации.

- Вакцинация идет достаточно активно. Мне сообщают, что в пункте вакцинации в ГРИННе мало людей – по 15-20 человек в день, при этом в городских поликлиниках очереди. Пользуясь возможность, хочу обратиться к жителям области и обращаю внимание на то, что прививки можно сделать и в мобильных пунктах. К сожалению, многие решаются на вакцинацию, когда заболевание уже подошло совсем рядом и есть близкие примеры с тяжелыми последствиями, в том числе и летальные исходы, - подчеркнул Андрей Клычков.