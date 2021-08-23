На трассе под Орлом "Форд" протаранил мотоцикл, байкер погиб

Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Орловской области

В Орловской области легковая иномарка протаранила мотоцикл при повороте. Водитель байка "Хонда" погиб. Возбуждено уголовное дело.

Авария с летальным исходом произошла в минувшие выходные на трассе М-2 "Крым". 21 августа 22-летний водитель автомобиля "Форд Фокус" ехал со стороны Курска в сторону Москвы. Он стал поворачивать налево в районе 358 километра и не уступил дорогу встречному байку "Хонда", за рулем которого был 30-летний мужчина. Столкновение оказалось такой силы, что мотоциклист скончался на месте ДТП до приезда скорой.

- Водитель автомобиля "Форд" после оказания медицинской помощи отпущен, 19-летняя пассажирка автомобиля госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ, - сообщили "Комсомолке" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.