Орловский суд вынес приговор бравшему деньги за экзамен преподавателю автошколы

За мошенничество осудили преподавателя автошколы Фото: Архив "КП"

В Орловской области суд определил наказание бывшему преподавателю автошколы, бравшему деньги с учеников за экзамен. По решению Фемиды, он заплатит штраф в размере 160 тысяч рублей.

Нечистого на руку инструктора поймали сотрудники ФСБ осенью 2020 года, уголовное дело возбудил и расследовал следком. За время расследования удалось установить, что преподаватель школы «Автостандарт-Плюс» неоднократно собирал деньги с учащихся. Он обещал им успешную сдачу экзамена на водительские права, хотя по факту повлиять на ситуацию никак не мог. За фиктивное содействие мужчина и нарвался на статью о мошенничестве.

- Приговором Верховского районного суда фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу, - сообщили «КП» в пресс-службе УФСБ России по Орловской области.