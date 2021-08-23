В Орле пройдет Всероссийская акция «Ночь кино» Фото: Архив "КП"

В субботу, 28 августа, Орел примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино». Гостей мероприятия ждет концерт с песнями Владимира Высоцкого из легендарных кинолент. Состоится это событие в областной библиотеке им. Бунина.

На импровизированную спецу в универсальном читальном зале Бунинки выйдут члены клуба «Вертикаль». На вечере обещают исполнить песни из девяти кинофильмов: «Хозяин Тайги», «Опасные гастроли», «Вертикаль», «Я родом из детства», «Единственная» и других, где снимался и пел свои песни Владимир Семенович. Каждое из этих выступлений будут сопровождать отрывки из фильмов.

- Мы приглашаем на концерт всех, кто любит праздник, кино, музыку и творчество Высоцкого. У зрителей будет прекрасная возможность вспомнить любимые фильмы, песни и поддержать артистов аплодисментами и хорошим настроением, - говорят сотрудники областной библиотеки им. Бунина.

12+

КОГДА? ГДЕ?

28 августа в 16.00.

ул. Максима Горького, 43

Вход на концерт свободный.