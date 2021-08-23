В Орловской области фотографу удалось запечатлеть броккенского "призрака"

Броккенского "призрака" удалось запечатлеть в Орловской области. Фото: Дмитрий ГОЛУБЕВ

Орловскому фотографу Дмитрию Голубеву удалось поймать в кадр броккенского "призрака". Редкое, и как многие считают мистическое явление, обычно появляется в горах, однако Дмитрий запечатлел его на берегу Зуши во Мценском районе.

Броккенский призрак - необычное оптическое явление. Это тень, которая появляется на облаках или тумане в противоположной солнцу стороне. Много лет "призрак" пугает путников и случайных прохожих в горах. Для средней полосы России это явление не типичное, но все же Дмитрию повезло. На фотоснимках, которыми фотограф поделился с "Комсомолкой" выглядит "призрак" впечатляюще.

Броккенский "призрак" обычно появляется в горах. Фото: Дмитрий ГОЛУБЕВ

- Я стоял на холме, внизу был туман, а солнце поднималось из-за бугра. И моя тень образовала тот самый "призрак". Из-за движения тумана казалось, что "призрак" тоже движется. Словом, я оказался в нужно время в нужном месте, - поделился с корреспондентом "КП-Орел" фотограф Дмитрий Голубев.

Туманная радуга - еще одно необычное явление. Фото: Дмитрий ГОЛУБЕВ

Вместе с "привидением" Дмитрию удалось снять еще одно редкое явление - туманную радугу, которая на фото с квадрокоптера видна практически полностью. Кстати, по словам фотографа, на берегах реки Зуши такую радугу можно увидеть довольно часто.