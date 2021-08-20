Еще четыре орловца заразились индийским штаммом коронавируса Фото: Архив "КП"

В Орловской области продолжают фиксировать случаи заражения жителей региона «британским» и «индийским» штаммами коронавируса. Так, за прошедшую неделю «индийским» штаммом подтвердился у четырех человек.

По данным, озвученным 19 августа на заседании оперштаба руководителем регионального Управления Роспотребнадзора Александра Румянцева, всего на данный момент в регионе зарегистрировано 33 случая заболевания новыми штаммами коронавируса («британский» - 4 и «индийский» - 29).

Причем за минувшую неделю коронавирус был выявлен 20 вернувшихся курортах: 16 заболевших среди отдыхавших в Краснодарском крае, два – в Турции и по одному заболевшему среди приехавших из Крыма и Дагестана.

- Всего на минувшей неделе в Орловскую область прибыло 410 человек, в том числе: Турция – 280 человек, Украина – 30 человек, Тунис – 14 человек, Кипр, Мальдивы – по 12 человек, Республика Беларусь, ОАЭ, Германия, Хорватия, Куба, Греция, Эстония, США, Болгария, Молдова, Казахстан, Италия, Франция, Кыргызстан, Испания, Азербайджан и Армения (от 1 до 9 человек), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

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