На Октябрьской в Орле началась опиловка опасных деревьев Фото: Ольга СУПОНЕВА

Накануне в Орле началась опиловка опасных деревьев на Октябрьской улице. Бригады «Зеленстроя» должны убрать здесь 14 лип и один клен. Все они расположены слишком близко к домам и опорам освещения или признаны аварийными.

Рабочие уже приступили к кронированию и опиловке деревьев возле дома №27. Завтра работы будут вестись рядом с домом №22. Здесь планирует опилить пораженную грибком липу и сухостойный ясень.

Часть из них также считаются аварийными, поскольку имеют опасный наклон в сторону проезжей части. Остролистный клён тоже аварийный, поскольку имеет серьёзные дуплообразования.

- Опиловка согласована комиссией по зеленым насаждениям при территориальном управлении по Советскому району. Согласно Строительным нормам и правилам, деревья и кустарники не должны расти ближе 5 метров от дома и ближе 4 метров от опор освещения. Указанные 14 лип это ограничение нарушают, клен также аварийный, - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.