Пожилой орловец в поезде украл служебный терминал у проводника. Пассажир увидел оставленный на столе купе рабочий гаджет, подумал, что это мобильник и решил прихватить его с собой.

Инцидент произошел в поезде "Москва-Калуга". За помощью к транспортным полицейским на станции Орел обратилась женщина-проводник. Она рассказала, что помогала высаживаться-садиться пассажирам, а терминал, который стоит больше 10 тысяч рублей, остался лежать на столе в ее купе. Когда сотрудница поезда вернулась туда, устройства уже не было. Похитителя удалось вычислить.

Как оказалось, 63-летний орловец возвращался домой с вахты в Москве. При выходе он заглянул в незапертое купе, увидел терминал и принял его за мобильник. Который и решил стащить, пока никто не видит. Теперь за свои действия орловцу придется отвечать перед законом.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ: кража, тайное хищение чужого имущества. Решается вопрос об избрании им меры пресечения подозреваемому, - рассказал "КП" Максим Морозов, сотрудник штаба ЛО МВД России на станции Орел.