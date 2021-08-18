В Орле на улице Розы Люксембург «Лада» на переходе сбила женщину. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

Сегодня, 18 августа, в Заводском районе Орла произошло ДТП с участием пешехода. 68-летняя женщина попала под машину, когда переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Авария произошла в начале десятого часа утра в районе дома №52 по улице Розы Люксембург. 45-летняя водитель «Лады» ехала по улице Гагарина и на повороте допустила наезд на пешехода.

- В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была направлена на амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 14 ДТП, среди которых четыре с пострадавшими. В результате три человека получили травмы и один погиб.