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Общество18 августа 2021 10:31

В Орле вандалы разгромили новый остановочный павильон на Паровозной

Неизвестные разбили стекла и разломали скамейку
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Новый остановочный павильон на только что отремонтированной улице пострадал от рук вандалов

Новый остановочный павильон на только что отремонтированной улице пострадал от рук вандалов

В Орле вандалы разгромили новый остановочный павильон на только что отремонтированной Паровозной улице. Мэрия направила заявление в правоохранительные органы.

Улицу Паровозную отремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", здесь появился не только новый асфальт, но и сделаны тротуары, поставлены остановки, где орловцы смогут дожидаться автобусов. Улица прошла приемку, но через короткое время неизвестные устроили дебош: разбили стекла павильона, выломали доски скамейки. Под гарантийный ремонт случай вандализма не попадает.

- Управление коммунальным хозяйством намерено направить заявление в правоохранительные органы с просьбой найти и привлечь вандалов к ответственности по всей строгости российского законодательства, - прокомментировали в пресс-службе мэрии Орла.