В Орловской области два водителя-подростка попали в больницу

В Корсаковском районе два водителя-подростка попали в больницу. Фото Госавтоинспекции Орловской области.

В понедельник, 16 августа, в Корсаковском районе на дороге столкнулись два несовершеннолетних любителя байков. Подростки травмировались и попали в больницу.

Авария произошла в районе девяти часов вечера на нулевом километре автодороги «Парамоново - Большие Озерки – Страховка». 14-летний водитель мопеда врезался в 17-летнего мотоциклиста, который ехал впереди него попутно.

- В результате ДТП водители мопеда и мотоцикла получили травмы и оба были госпитализированы, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 26 ДТП, среди которых пять с пострадавшими. В результате шесть человек получили травмы.