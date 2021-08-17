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Общество17 августа 2021 11:11

В Орловской области завершили благоустройство 88 дворов

Всего в планах 2021 года было приведение в порядок 145 дворовых территорий
Наталья МеркуловаНаталья Меркулова
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В Орловской области завершили благоустройство 88 дворов

В Орловской области завершили благоустройство 88 дворов

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области начинают подводить первые итоги благоустройства дворов многоквартирных домов. Сейчас ремонт завершен на 61%, в порядок привели 88 дворовых территорий из запланированных 145.

В настоящее время работы продолжаются в 38 муниципалитетах. Подрядные организации трудятся на 57 объектах.

- 20 муниципальных образований завершили работы по благоустройству дворовых территорий. В девяти - работы находятся на завершающей стадии. Всего же в период с 2019 по 2024 годы нашему региону предстоит благоустроить более 450 дворов, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В целом на благоустройство дворов и общественных территорий в этом году запланировано 735,6 миллиона рублей.