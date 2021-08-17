В Орловской области завершили благоустройство 88 дворов Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Орловской области начинают подводить первые итоги благоустройства дворов многоквартирных домов. Сейчас ремонт завершен на 61%, в порядок привели 88 дворовых территорий из запланированных 145.

В настоящее время работы продолжаются в 38 муниципалитетах. Подрядные организации трудятся на 57 объектах.

- 20 муниципальных образований завершили работы по благоустройству дворовых территорий. В девяти - работы находятся на завершающей стадии. Всего же в период с 2019 по 2024 годы нашему региону предстоит благоустроить более 450 дворов, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.

В целом на благоустройство дворов и общественных территорий в этом году запланировано 735,6 миллиона рублей.