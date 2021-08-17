В Орловском районе «Мицубиси» съехал с дороги и врезался бетонный блок. Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В понедельник, 16 августа, в Орловском районе произошло серьезное ДТП. Иномарка съехала с дороги и протаранила бетонный блок. Пострадал водитель.

Авария случилась в половине восьмого часа утра на 180 километре автодороги «Калуга- Орел». 65-летний водитель «Мицубиси Паджеро» ехал со стороны Болхова в направлении Орла. В какой-то момент машину повело в сторону.

На месте ДТП работали сотрудники полиции, МЧС, медики.

- В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован, -сообщает Госавтоинспекция Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона зарегистрировано 26 ДТП, среди которых пять с пострадавшими. В результате шесть человек получили травмы.