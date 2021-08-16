В Орле переехавшая на Приборостроительную ярмарка вызвала жалобы из-за шума. Фото: пресс-служба администрации города

В Орле переезд ярмарки выходного дня с площади Жукова на Приборостроительную улицу прошел около месяца назад. Вроде бы споры из-за нее поутихли, зато поднялся шум из-за работы торговых павильонов.

Жители близлежащих домов стали жаловаться в администрацию Орла на фермеров и предпринимателей, которые еще с вечера пятницы или ранним субботним утром начинают занимать наиболее удобные места и шумят.

- Замглавы администрации города по финансово-экономическому блоку Алексей Степанов призвал фермеров и ИП с уважением относиться к жителям. Например, в обязательном порядке устанавливать шумоподавляющие экраны рядом с генераторами, - сообщает пресс-служба администрации Орла.

Кроме того, в перспективе планируют оптимизировать схему расстановки палаток по отдельным зонам: мясная продукция, молочная продукция, хлебобулочные изделия и прочее.

Отметим, в ярмарочной торговле принимают участие 156 предпринимателей. Ярмарка работает по субботам и воскресеньям с 8.00 до 14.00.